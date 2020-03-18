Запобіжні заходи, яких вживає державний перевізник у зв'язку з карантином, на практиці не діють.

Комунальне підприємство “Київпастранс” провело брифінг, щодо руху транспорту в столиці під час карантину. Рухомих складів та частоти їхнього руху недостатньо, аби забезпечити потреби населення, зважаючи на закриття метрополітену.

Читайте також: Нафта продовжує дешевшати

Головне обмеження, при переміщені столицею під час карантинних заходів, полягає у тому, що один тролейбус може перевозити не більше 20 пасажирів, а маршрутне таксі – не більше десяти. Причому, пасажири обов’язково повинні бути в масках.

У "Київпастрансі" заявили, що намагалися попереджати людей і не допускати переповнення. Як показав перший день в режимі карантину – безуспішно.

Директор “Київпастранс” Дмитро Левченко зазначив, що контролюють ситуацію водії і кондуктори безпосередньо на транспорті, також звернулися за допомогою до Національної поліції. Він додав, що за недотримання вимог водіїв каратимуть. Йдеться про дисциплінарну відповідальність, яка передбачає покарання від позбавлення премії до звільнення.

Читайте також: Як пандемія коронавірусу впливає на світовий автопром