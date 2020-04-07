О резонансном деле сообщил лично заместитель министра внутренних дел.

В Киеве Патрульная полиция задержала нетрезвую девушку за рулем Mercedes-Benz. Любительница острых ощущений разъезжала по городу со скоростью 200 км/ч, причем не всегда трезвой.

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Видео от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко рассказывает о молодой киевлянке Анне Красновой. Внимание правоохранителей она привлекла ночью со 2 на 3 апреля, когда не остановилась по требованию полицейских.

Когда ее машину все же удалось остановить, выяснилось, что девушка была за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили протокол по ст. 130 КУоАП и теперь ей грозит 10 200 гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год.

Видео содержит ненормативную лексику

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