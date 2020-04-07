Про резонансну справу повідомив особисто заступник міністра внутрішніх справ.

У Києві Патрульна поліція затримала нетверезу дівчину за кермом Mercedes-Benz. Любителька гострих відчуттів роз’їжджала містом зі швидкістю 200 км/год, причому не завжди тверезою.

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Відео від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко розповідає про молоду киянку Анну Краснову. Увагу правоохоронців вона привернула вночі з 2 на 3 квітня, коли не зупинилася на вимогу поліцейських.



Коли її машину все ж вдалося зупинити, з'ясувалося, що дівчина була за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП і тепер їй загрожує 10 200 гривень штрафу і позбавлення водійського посвідчення на рік.

Відео містить ненормативну лексику

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