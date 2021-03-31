С 1 апреля столица не будет внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них уже не соответствует необходимым критериям.

Об этом сообщил директор КП "Центр организации дорожного движения” Виктор Черний.

Он отметил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и тому подобное.

"Сам город ответственен за организацию дорожного движения и безопасность на столичных дорогах, а полиция, в свою очередь, уже контролирует соблюдение правил. В европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч. Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют", – резюмировал Виктор Черний.