Із 1 квітня столиця не впроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них вже не відповідає необхідним критеріям.

Про це повідомив директор КП "Центр організації дорожнього руху” Віктор Черній.

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Він наголосив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо.

"Саме місто відповідальне за організацію дорожнього руху та безпеку на столичних дорогах, а поліція, у свою чергу, вже контролює дотримання правил. В європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год. Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян та піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні", – резюмував Віктор Черній.