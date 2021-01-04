Влада Франції нарешті взялась за велосипедистів. Тепер кожен велосипед матиме номер та QR-код. На першому етапі це допоможе боротись з крадіжками, а згодом і з неправильним паркуванням та порушеннями правил дорожнього руху.

З 1 січня цього року на рамі кожного нового велосипеда має бути присутня наклейка з реєстраційним номером і QR-кодом, що містить інформацію про модель і власника. Його зміна тягне перереєстрацію. Всі відомості вносяться в електронну базу, доступну жандармам, співробітникам велопарковок та муніципальним органам. Винятком є дитячі велосипеди.

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Ринок велосипедів у Франції стрімко зростає. У той час як кількість велосипедистів в великих містах за останній рік різко збільшилася, особливо в Парижі (+ 52%), кількість крадіжок велосипедів також зростає (+ 60%). В результаті з 1 січня на все нові велосипеди тепер потрібно буде наносити унікальний ідентифікаційний номер. Паризькі торговці вже готові до цієї новації.

Зокрема, це стосується Стефана Пуе, який ремонтує і продає велосипеди в столиці Франції протягом 12 років. Він добре обізнаний про проблеми крадіжок в Парижі і протягом двох років пропонував своїм клієнтам промаркувати свої велосипеди за допомогою простої процедури: "Будь-який, хто завдає маркування на свій велосипед, повинен розміститися на сайті постачальника маркування, щоб вказати його ім'я, ім'я, адресу і номер рами на велосипеді. Цей файл буде безпосередньо пов'язаний з органами поліції", - пояснює продавець велосипедів. Ця операція буде коштувати клієнтові від 15 до 30 євро за процес, який триває 15 хвилин, а унікальний номер буде вигравіруваний на рамі.

Це зобов'язання на підставі постанови від 23 листопада 2020 року "Про ідентифікацію велосипедів" набуло чинності 1 січня для нових велосипедів та з 1 липня 2021 року для всіх вживаних велосипедів, що продаються в магазинах.