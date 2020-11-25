Навіть машині з сиреною та сигнальними вогнями вкрай важко, а іноді й неможливо, оминути дорожній затор. Інша справа – двоколісний транспорт.

Ми все ще використовуємо словосполучення “карета швидкої допомоги”, хоча гужовий транспорт на медичній службі вже давно не використовується. Це вже не вчорашній і навіть не позавчорашній день, це – позаминуле століття. А у 2020-х на екстренний виклик у центрі міста прибуває… електричний велосипед. Принаймні у Парижі.

Також цікаво: Мережа ресторанів KFC випустила на вулиці безпілотні машини доставки

Оскільки велосипеди можуть об’їжджати пробки і паркуватись де завгодно, вони часто швидші за машини на міських вулицях. Ось чому існують велосипедні кур’єри. З тих же причин була створена швидка допомога на велосипедах.

Електричні велосипеди Urban Arrow у вантажній специфікації були обладнані 150-літровим боксом з медикаментами та обладнанням. Байки також додатково оснащені 140-децибельним звуковим спецсигналом, світлодіодним блимаючим сигналом, безпрокольними шинами, GPS-пристроєм, що дозволяє відстежувати місцезнаходження та USB-портом для живлення портативних пристроїв.

Фото: велосипед швидкої меддопомоги / New Atlas

Електромотор велосипеда розташований у педальному вузлі і живиться від двох літієвих акумуляторів потужністю 500 Вт-год. Гідравлічні дискові гальма надають велосипеду зупиняючу силу.

За словами творців медичних велосипедів, ці екіпажі можуть дістатися до потрібних місць Парижа приблизно вдвічі швидше, ніж традиційні машини швидкої допомоги. Зрозуміло, що для перевезення пацієнтів до лікарні все ще потрібні звичайні машини швидкої допомоги.