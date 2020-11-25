Даже машине с сиреной и сигнальными огнями крайне трудно, а иногда и невозможно, обойти дорожный затор. Другое дело – двухколесный транспорт.

Мы все еще используем словосочетание “карета скорой помощи”, хотя гужевой транспорт на медицинской службе уже давно не используется. Это уже не вчерашний и даже не позавчерашний день, это позапрошлый век. А в 2020-х на экстренный вызов в центре города прибывает... электрический велосипед. По крайней мере в Париже.

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Поскольку велосипеды могут объезжать пробки и парковаться где угодно, они часто быстрее машин на городских улицах. Вот почему существуют велосипедные курьеры. По тем же причинам была создана скорая помощь на велосипедах.

Электрические велосипеды Urban Arrow в грузовой спецификации были оборудованы 150-литровым боксом с медикаментами и оборудованием. Байки также дополнительно оснащены 140-децибельным звуковым спецсигналом, светодиодным мигающим сигналом, беспрокольными шинами, GPS-устройством, позволяющим отслеживать местонахождение и USB-портом для питания портативных устройств.

Фото: велосипед скорой меддопомощи / New Atlas

Электромотор велосипеда расположен в педальном узле и питается от двух литиевых аккумуляторов мощностью 500 Вт-час. Гидравлические дисковые тормоза придают велосипеду останавливающую силу.

По словам создателей медицинских велосипедов, эти экипажи могут добраться до нужных мест Парижа примерно вдвое быстрее, чем традиционные машины скорой помощи. Понятно, что для перевозки пациентов в больницу все еще нужны обычные машины скорой помощи.