Власти Франции наконец взялись за велосипедистов. Теперь каждый велосипед будет иметь номер и QR-код. На первом этапе это поможет бороться с кражами, а впоследствии и с неправильной парковкой и нарушениями правил дорожного движения.

С 1 января этого года на раме каждого велосипеда должна присутствовать наклейка с регистрационным номером и QR-кодом, содержащим информацию о модели и владельце. Его смена влечет перерегистрацию. Все сведения вносятся в электронную базу, доступную жандармам, сотрудникам велопарковок и муниципальным органам. Исключением являются детские велосипеды.

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Рынок велосипедов во Франции стремительно растет. В то время как количество велосипедистов в крупных городах за последний год резко увеличилось, особенно в Париже (+52%), количество краж велосипедов растет (+60%). В результате с 1 января на все новые велосипеды теперь нужно будет наносить уникальный идентификационный номер. Парижские торговцы уже готовы к этой новации.

В частности, это касается Стефана Пуэ, который ремонтирует и продает велосипеды в столице Франции в течение 12 лет. Он хорошо осведомлен о проблемах краж в Париже и в течение двух лет предлагал своим клиентам промаркировать свои велосипеды с помощью простой процедуры: "Любой, кто наносит маркировку на свой велосипед, должен разместиться на сайте поставщика маркировки, чтобы указать его имя, имя, адрес и номер рамы на велосипеде. Этот файл будет напрямую связан с органами полиции", – объясняет продавец велосипедов. Эта операция будет стоить клиенту от 15 до 30 евро за процесс, который длится 15 минут, а уникальный номер будет выгравирован на раме.

Это обязательство на основании постановления от 23 ноября 2020 года "Об идентификации велосипедов" вступило в силу 1 января для новых автомобилей и с 1 июля 2021 года для всех подержанных автомобилей, продающихся в магазинах.