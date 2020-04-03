На этот раз жертвой стал киевлянин, который хотел ввезти для себя недорогой Hyundai Getz.

Как сообщает Киевская таможня, украинец въехал автомобилем Hyundai-Getz на территорию Украины из Беларуси через таможенный пост "Овруч" и подал к таможенному контролю финские товаросопроводительные документы на транспортное средство.

Работники Киевской таможни вместе с УСБУ в Житомирской области решили провести тщательную проверку законности ввоза – так сделали запрос к белорусским коллегам. На следующий день стало известно, что сопроводительные документы на хэтчбек, представленные в Беларуси, существенно отличались от предоставленных таможенникам в Украине.

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Таким образом, в действиях гражданина обнаружили признаки нарушения таможенных правил, а именно – попытка завезти машину по поддельным документам согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Автомобиль изъят до решения суда, а на гражданина ждет уплата 100% штрафа от стоимости автомобиля и конфискация транспортного средства.

Напомним, занижать таможенную стоимость при ввозе автомобиля станет невозможно.​​​​​​​