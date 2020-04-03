Цього разу жертвою став киянин, який хотів ввезти для себе недорогий Hyundai Getz.

Як повідомляє Київська митниця, українець в’їхав автомобілем Hyundai-Getz на територію України з Білорусі через митний пост “Овруч” і подав до митного контролю фінські товаросупровідні документи на транспортний засіб.

Працівники Київської митниці разом з УСБУ в Житомирській області вирішили провести ретельну перевірку законності ввезення – тож зробили запит до білоруських колег. Наступного дня стало відомо, що супровідні документи на хетчбек, подані в Білорусі, суттєво відрізнялися від наданих митникам в Україні.

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Таким чином, в діях громадянина виявили ознаки порушення митних правил, а саме – спроба завезти автівку за підробленими документами згідно ст. 483 Митного кодексу України.

Автомобіль вилучено до рішення суду, а на громадянина чекає сплата 100% штрафу від вартості автомобіля і конфіскація транспортного засобу.

Нагадаємо, занижувати митну вартість при ввезенні автомобіля стане неможливо.