Дорожные знаки "Остановка запрещена" на столичных магистралях дополняют табличками "Работает эвакуатор".

Сотрудники “Центра организации дорожного движения” уже установили 44 соответствующие таблички на улицах Крещатик, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Михайловской, возле Европейской площади.

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Всего же к дорожным знакам 3.34 “Остановка запрещена” добавят около 300 табличек, которые будут напоминать водителям, что в зоне действия таких знаков может осуществляться эвакуация припаркованных транспортных средств.

Стоит отметить, что наличие знака “Остановка запрещена” не дает права эвакуировать автомобиль, водитель которого нарушил требования этого знака.

Законом предусмотрена эвакуация лишь в следующих случаях:

1) авто стоит на проезжей части в два и более рядов;

2) авто расположено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, а именно:

а) на железнодорожных переездах;

б) на трамвайных путях;

в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

г) на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

д) на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-подобных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

е) на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров;

ё) ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ж) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

з) в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

и) ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

3) своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

4) расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

5) расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

6) препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

7) нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосам движения.

При временном задержании транспортного средства местоположение такого транспортного средства должно быть обязательно зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи).