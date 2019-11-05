Дело раскрыла и обнародовала организация по защите животных РЕТА.

Шокирующая история с использованием живых животных в качестве манекенов для краш-тестов произошла два года назад, однако была обнародована только сейчас.

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По меньшей мере 15 свиней были жестоко убиты в результате негуманных и, как утверждает РЕТА, абсолютно бессмысленных экспериментов, которые проводились исследователями из Института медицины дорожного движения Китая. Живых животных использовали для проверки уровня безопасности детских кресел.

В свою защиту экспериментаторы отметили, что хотя их исследование не было одобрено комитетом по этике, они придерживались общепринятых рекомендаций относительно использования лабораторных животных. Однако, несмотря на благие цели исследователей, выбранные ими методы в PETA считают слишком жестокими, да еще и неоправданными.

PETA указывает, свиньи и люди могут быть похожими во многих отношениях, но они отличаются именно в том, что имело значение для исследователей: анатомией. Свиньи не приспособлены сидеть в детском автокресле. Или наоборот – детские кресла не рассчитаны на сиденье в них свинок.

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