Справу розкрила і оприлюднила організація з захисту тварин РЕТА.

Шокуюча історія з використанням живих тварин у якості манекенів для краш-тестів відбувалась два роки тому, однак була оприлюднена лише зараз.

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Щонайменше 15 свиней були жорстоко вбиті у результаті негуманних і, як стверджує РЕТА, абсолютно безглуздих експериментів, які проводились дослідниками з Інституту медицини дорожнього руху Китаю. Живих тварин використовували для перевірки рівня безпеки дитячих крісел.

На свій захист експериментатори зазначили, що хоча їх дослідження не було схвалено комітетом з етики, вони дотримувались загальноприйнятих рекомендацій, щодо використання лабораторних тварин. Однак, незважаючи на благі цілі дослідників, обрані ними методи у PETA вважають занадто жорстокими, та ще й невиправданими.

PETA вказує, свині та люди можуть бути схожими в багатьох відношеннях, але вони відрізняються саме в тому, що мало значення для дослідників: анатомією. Свині не пристосовані сидіти в дитячому автокріслі. Чи навпаки – дитячі крісла не розраховані на сидіння в них свинок.

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