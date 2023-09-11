Электромобили HiPhi отличаются нестандартным дизайном и богатым оснащением. В Европе китайские модели предложены в мощных версиях и с большими батареями.

Китайская компания Human Horizons, производящая электромобили под брендом HiPhi, выходит на европейский рынок. Первый ее автосалон уже открылся в Мюнхене, на очереди – шоурумы в Осло и ряде других городов. Об этом сообщает сайт Electrive.

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Именно в Германии и Норвегии поначалу стартуют продажи электрокаров HiPhi. На старте предложат две весьма авангардные модели. Их продают исключительно в топовых версиях, потому они недешевы.

HiPhi Z

Начальный HiPhi Z стоит от 105 000 евро. Электрокар отличается агрессивным дизайном в стиле японского аниме. В его салоне установлены четыре отдельных кресла, а центральный дисплей может вращаться.

Пятиметровый китайский электромобиль HiPhi Z оснащен двумя моторами общей мощностью 672 л.с. и батареей на 120 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды и проехать 555 км без подзарядки.

HiPhi X

Электрокроссовер HiPhi X больше (5,2 м в длину) и дороже – от 109 000 евро. Его "фишка" - двухсекционная задняя дверь, верхняя часть которой поднимается.

Китайский электрокар получил 600-сильную установку и батарею на 97 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а запас хода составляет 460 км.

К концу 2023 года на европейском рынке появится еще и кроссовер HiPhi Y мощностью 500 л. Его стоимость не объявлена, но известно, что он дешевле собратьев.