Конкурент Uber, Bolt и Uklon набрал офис в Украине, но вскоре уволил персонал.

Китайский агрегатор такси Didi, который у себя на родине поглотил Uber, отказался от мировой экспансии из-за решения собственного правительства, сообщает AIN.UA. Теперь он будет развиваться только на родине. Такое глобальное решение повлияло и на Украине: если еще год назад Didi планировал выйти на украинский рынок и существенно его переделить с присутствующими здесь агрегаторами такси, а сейчас эти планы отменены.

В Украине в течение прошлого года даже работал офис из десяти человек, они запустили сайт, однако сейчас персонал уволен. И дело тут вовсе не в низкой перспективе отечественного рынка пассажирских перевозок. Поводом отказаться от экспансии в Европу и Украину стало решение китайского правительства. Ему не понравилось, что компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, а не на родине. Кроме того, чиновники заподозрили Didi в "сливе" базы данных. Дошло до того, что компанию собираются национализировать.

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Таким образом, операторы такси, которые сейчас работают в Украине, могут выдохнуть с облегчением. Если бы Didi зашел на рынок, он бы забрал у них определенную долю рынка. Это происходило бы через определенное снижение тарифов, поощрение клиентов и водителей. Зато сейчас конкуренция между ними продолжается.