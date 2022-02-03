Конкурент Uber, Bolt та Uklon набрав офіс в Україні, але невдовзі звільнив персонал.

Китайський агрегатор таксі Didi, який у себе на батьківщині поглинув Uber, відмовився від світової експансії через рішення власного уряду, повідомляє AIN.UA. Відтепер він буде розвиватись лише на батьківщині. Таке глобальне рішення вплинуло і на Україну: якщо ще рік тому Didi планував вийти на український ринок та суттєво його переділити з присутніми тут агрегаторами таксі, то зараз ці плани скасовано.

В Україні протягом минулого року навіть працював офіс з десяти людей, вони запустили сайт, однак наразі персонал звільнено. І справа тут зовсім не в низькій перспективі вітчизняного ринку пасажирських перевезень. Приводом відмовитись від експансії в Європу та Україну стало рішення китайського уряду. Йому не сподобалось, що компанія розмістила акції на Нью-Йоркській фондовій біржі, а не на батьківщині. Окрім того, чиновники запідозрили Didi у "зливанні" бази даних. Дійшло до того, що компанію збираються націоналізувати.

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Таким чином, оператори таксі, які зараз працюють в Україні, можуть видихнути з полегшенням. Якби Didi зайшов на ринок, він би забрав у них певну частку ринку. Це відбувалось би через певне зниження тарифів, заохочення клієнтів та водіїв. Натомість зараз конкуренція між ними продовжується.