У центрі Києві на бульварі Шевченка було помічено Bentley Flying Spur, який належить до однієї з міських служб таксі.

Фото опублікував колишній голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook. Тяжке життя київських багатіїв – змушені "таксувати"... Який тариф зможе "окупити" Maybach та Bentley?, – написав він.

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Варто зазначити, що вартість подібного вживаного автомобіля стартує від 50 тисяч доларів.

Згідно з розцінками в мережі скористатися преміальним таксі Bentley Flying Spur та іншою моделлю Continental коштуватиме від 900 грн за годину.

А щодо найдорожчої пропозиції в Києві – це таксі Mercedes-Maybach. Година цього автомобіля коштуватиме 2 тис. грн.