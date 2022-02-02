У центрі Києві на бульварі Шевченка було помічено Bentley Flying Spur, який належить до однієї з міських служб таксі.
Фото опублікував колишній голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов у Facebook. Тяжке життя київських багатіїв – змушені "таксувати"... Який тариф зможе "окупити" Maybach та Bentley?, – написав він.
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Варто зазначити, що вартість подібного вживаного автомобіля стартує від 50 тисяч доларів.
Згідно з розцінками в мережі скористатися преміальним таксі Bentley Flying Spur та іншою моделлю Continental коштуватиме від 900 грн за годину.
А щодо найдорожчої пропозиції в Києві – це таксі Mercedes-Maybach. Година цього автомобіля коштуватиме 2 тис. грн.