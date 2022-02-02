В центре Киева на бульваре Шевченко был замечен Bentley Flying Spur, который работает в одной из городских служб такси.

Фото опубликовал бывший глава Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов в Facebook. Тяжелая жизнь киевских богачей – вынуждены "таксовать"... Какой тариф сможет "окупить" Maybach и Bentley?, – написал он.

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Стоит отметить, что стоимость подобного б/у автомобиля стартует от 50 тысяч долларов.

Согласно расценкам в сети воспользоваться премиальным такси Bentley Flying Spur и другой моделью Continental будет стоить от 900 грн в час.

А насчет самого дорогого предложения в Киеве – это такси Mercedes-Maybach. Час этого автомобиля обойдется в 2 тыс. грн.