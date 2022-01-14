Если соответствующий закон будет принят, таксисты вынуждены будут платить дополнительные налоги и их услуги значительно подорожают.

Законопроект о фискализации рынка такси зарегистрируют в Верховной Раде до конца января. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью "Украинским новостям".

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"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – сказал депутат. По словам Гетманцева, соответствующий законопроект сейчас находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

Ранее Гетманцев рассказывал о планах обязать таксистов установить регистраторы расчетных операций (РРО). "Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, который не составляет труда установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси. Нам в двух случаях принципиально, чтобы, с одной стороны, регистрация таксиста и учет его деятельности были простыми (например, через портал "Дия"), но все осуществлялось "в белую", – говорил Гетманцев в сентябре 2021 года.

Сейчас известно что законопроект предусматривает что каждый водитель такси будет вынужден покупать лицензию. За перевозку пассажиров без лицензии предусматриваются штрафы. Контролировать таксистов будут через диспетчерские службы (для них тоже предусмотрены лицензии). Подробнее о разработке системы налогообложения таксистов можно прочитать по этой ссылке.