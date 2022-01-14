Якщо відповідний закон буде прийнято, таксисти змушені будуть платити додаткові податки, а їхні послуги подорожчають.

Законопроект про фіскалізацію ринку таксі зареєструють у Верховній Раді до кінця січня. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю "Українським новинам".

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"Думаю, що вже в січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився", — сказав депутат. За словами Гетманцева, відповідний законопроект зараз перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

Раніше Гетманцев розповідав про плани зобов’язати таксистів встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО). "Ми повинні зобов’язати кожного таксиста мати програмний РРО, який не складає труднощів встановити на телефон. Це може бути індивідуальна зайнятість або робота з службами таксі", – говорив Гетманцев у вересні 2021 року.

Наразі відомо що законопроект передбачає, що кожен водій таксі буде змушений купувати ліцензію. За перевезення пасажирів без ліцензії передбачаються штрафи. Контролювати таксистів будуть через диспетчерські служби (для них теж передбачені ліцензії). Докладніше про розробку системи оподаткування таксистів можна прочитати за цим посиланням.