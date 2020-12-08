Реформа ринку таксі має ввести державний контроль та зобов’язати кожного таксиста купувати ліцензію, яка коштує шість тисяч гривень на рік.

Таксистів в Україні хочуть пересадити на патенти. За легалізацію учасників ринку обіцяють звільнити від податків, зокрема, таксистам дозволять не звітувати про доходи, і їм не потрібно буде оформляти ФОП для роботи. Лише купувати патенти за 6 тисяч гривень на рік. Така пропозиція міститься в опублікованому Мінінфраструктури законопроекті.

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Документ спрямований на легалізацію підприємців, що працюють через онлайн-сервіси, в тому числі Uber, Uklon і Bolt (в термінології законопроекту – це провайдери інформаційних послуг).

"У зв'язку з тотальною тінізацією ринку, ліцензування, як основний регулюючий інструмент, не досягає поставлених цілей державного регулювання", – відзначають автори законопроекту, прогнозуючи його результатом обілення сфери таксі.

Дозволять не звітувати про доходи

“Сьогодні тільки 2% перевізників в Україні працюють "в білу", маючи ліцензії на перевезення, оформившись як ФОП або юрособа”, – послалися на оцінки офісу ефективного регулювання BRDO в Мінтрансі. З потенційних 40 млрд грн держбюджет отримує щороку тільки 1 млрд.

Згідно висунутої пропозиції, за отримання патенту перевізник повинен буде віддати одну мінімальну зарплату (в 2021 – 6 тис. грн.), За це отримає право надавати послуги рівно рік, звільняючись від обов'язку декларувати доходи та сплачувати з них податки.

Патент можна придбати і на місяць, але обійдеться він на 5% дорожче, ніж за той же 1 місяць в річному "пакеті". Водієві електрокара будь-який з видів патенту обійдеться вполовину дешевше.

За підрахунками Української таксомоторної асоціації (УТМА), частка податків у ціні одного замовлення сьогодні незначна – для середнього чека в 150-200 грн вона не перевищує 5 грн.

Чиновники сподіваються, що на патентну систему перейде 10% ринку протягом 5 років після її впровадження, що в підсумку на 800 млн грн збільшить розмір надходжень до бюджетів усіх рівнів.

При цьому підвищиться і безпека перевезень, думають в Мінінфраструктури, "через усвідомлення перевізником особистої відповідальності перед пасажиром і державою".

Контроль через диспетчерські служби

У свою чергу, глава правління УТМА Андрій Антонюк вважає, що навіть у випадку ухвалення даної ініціативи, їздити в таксі безпечніше не стане.

Він нарікає на безвідповідальність власників компаній-мобільних додатків, які "ні за що не відповідають".

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Його словами вторить і законопроект Мінінфраструктури, виходячи з якого провайдер інформаційних послуг не несе відповідальності:

перед замовниками перевезень за подачу таксі (крім факту включення автомобільного перевізника і транспортного засобу до Реєстру автомобільних перевізників);

перед ними ж за виконання обов'язків автомобільним перевізником;

перед автомобільними перевізниками за достовірність інформації про необхідність в послугах замовниками.

Застереження в першому з перерахованих пунктів передбачає адміністративне покарання для провайдерів, які допустили виконання послуг таксистами, які не внесені до Реєстру автомобільних перевізників – 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн). Проект також передбачає і реєстрацію сервісу в Реєстрі провайдерів і забороняє діяльність тих сервісів, яких там не буде.

Однак, впевнені в УТМА, це не гарантує користувачам таксі якісних послуг. Перш за все тому, що агрегатори мають можливість працювати на іноземній реєстрації, не створюючи в Україні окрему юрособу.

"Сьогоднішній закон теж враховує, що не можна передавати замовлення нелегалу, але покарання за це немає. А новий ще більш віддаляє агрегатори від відповідальності. Адже закон каже, що, якщо Мінінфраструктури не ліцензує перевезення, воно не має право їх контролювати, як не контролюватиме і власників патентів", – вважає Антонюк.

Страховка по комерційному прайсу

Крім іншого, учасники таксомоторного ринку повинні будуть застрахуватися. Але, знову ж таки, говорить Антонюк, навряд чи це безпосередньо виллється в тотальне підвищення свідомості українських таксистів. "Страховкою голову не пришиєш", – констатує глава таксомоторної асоціації.

Диспетчерські стануть іноземними

Чималу частину собівартості поїздки зараз становить комісія агрегатора, яка включає і коефіцієнт завантаженості в години пік. За словами Антонюка, вона сягає 25-35%, що дорівнює 50-60 грн з замовлення на 150 грн.

"Прихід агрегаторів торкнувся тільки диспетчерських служб, кількість яких з 300 опустілось до 100. Але вже зараз всі працюють через електронні системи, включаючи легальних операторів. Вони залишаться вільні для таксистів в разі відходу іноземців ", – констатує Антонюк.

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