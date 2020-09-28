Реформа ринку пасажирських перевезень передбачає обкладання таксистів новими податками та штрафи за їх несплату.

Розроблений мінінфраструктури законопроєкт спрямований на “легалізацію ринку”. А на охочих продовжувати працювати за звичною системою чекатимуть штрафи і інспектори “Укртрансбезпеки”. Про розповіла старший юрист команди підтримки реформ міністерства інфраструктури Ольга Глухова.

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Вона нагадала, що серед нововведень відповідного законопроєкту — наявність патенту у перевізників. “Ми пропонуємо відійти від ліцензування, проте запроваджуємо інший документ — патент, який, за умови дотримання всіх вимог, дозволятиме прозоро працювати та отримувати „білий“ дохід. Вартість такого патенту встановлюється законопроєктом. Наприклад, річний коштуватиме 1 мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня. Уявіть, скільки на сьогодні нелегальних перевізників, — їх сотні тисяч, і яку суму зможе отримати бюджет, якщо хоча б частина таких таксистів почне працювати в легальному полі”, — каже Глухова.

Кожен таксист змушений буде платити державі близько п’яти тисяч гривен на рік лише за патент. Окрім того таксистів змусять проходити обов’язковий техогляд та купувати спеціальний страховий поліс. На тих, хто вирішить продовжувати працювати як раніше, чекає такий механізм контролю, як “контрольна закупка”, продовжила фахівець.

“Цілком ймовірно, що наступним, від кого надійде запит про перевезення, буде працівник Укртрансбезпеки. Також буде запроваджено штрафи для тих, хто не виконуватиме умови доступу та роботи на ринку”, — додала вона.

А ще законопроєктом пропонується створити два відкритих реєстри, за допомогою яких будь-хто, в тому числі пасажир, матиме можливість перевірити легальність перевізника та провайдера інформаційних послуг.

“До речі, всі легальні на сьогодні перевізники, будуть внесені до відповідного Реєстру автоматично”, — каже фахівець.

Нагадаємо, реформу ринку таксі підтримали всі великі перевізники. Мова про Uber, Bolt та Uklon. Коментуючи це, Глухова пояснила, що це свідчить про наміри перевізників навести лад у середовищі, де їм доводиться працювати. Загалом, реформу ринку потрібно було робити “на вчора”, вважає фахівець.

“Ця проблема назріла вже дуже давно. Законодавство не відповідає вимогам сьогодення та потребує перегляду з позиції, зокрема, пасажира, який сідає в автомобіль і фактично не має ніякого захисту. Це якщо не говорити, знову ж таки, про колосальну кількість нелегальних перевізників”, — додала Глухова.

Штраф за перевезення пасажирів без патенту пропонується ввести у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

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