Реформа рынка пассажирских перевозок предусматривает обложение таксистов новыми налогами и штрафы за их неуплату.

Разработанный мининфраструктуры законопроект направлен на “легализацию рынка”. А на желающих продолжать работать по привычной системе будут ждать штрафы и инспекторы “Укртрансбезопасности”. Об этом рассказала старший юрист Команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Ольга Глухова.

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Она напомнила, что среди нововведений соответствующего законопроекта – наличие патента у перевозчиков. "Мы предлагаем отойти от лицензирования, однако вводим другой документ – патент, который, при условии соблюдения всех требований, будет позволять прозрачно работать и получать „белый“ доход. Стоимость такого патента устанавливается законопроектом. Например, годовой будет стоить 1 минимальную заработную плату, установленную на 1 января. Представьте, сколько на сегодня нелегальных перевозчиков, – их сотни тысяч, и какую сумму сможет получить бюджет, если хотя бы часть таких таксистов начнет работать в легальном поле”, – говорит Глухова.

Каждый таксист вынужден будет платить государству около пяти тысяч гривен в год только за патент. Кроме того таксистов заставят проходить обязательный техосмотр и покупать специальный страховой полис. Тех, кто решит продолжать работать как раньше, ждет такой механизм контроля, как “контрольная закупка”, продолжила специалист.

“Вполне вероятно, что следующим, от кого поступит запрос о перевозке, будет работник Укртрансбезопасности. Также будут введены штрафы для тех, кто не будет выполнять условия доступа и работы на рынке”, – добавила она.

А еще законопроектом предлагается создать два открытых реестра, с помощью которых любой, в том числе пассажир, будет иметь возможность проверить легальность перевозчика и провайдера информационных услуг.

"Кстати, все легальные на сегодня перевозчики, будут внесены в соответствующий реестр автоматически", – говорит специалист.

Напомним, реформу рынка такси поддержали все крупные перевозчики. Речь идет об Uber, Bolt и Uklon. Комментируя это, Глухова пояснила, что это свидетельствует о намерениях перевозчиков навести порядок в среде, где им приходится работать. В общем, реформу рынка нужно было делать "на вчера", считает специалист.

"Эта проблема назрела уже очень давно. Законодательство не соответствует требованиям настоящего и требует пересмотра с позиции, в частности, пассажира, который садится в автомобиль и фактически не имеет никакой защиты. Это если не говорить, опять же, о колоссальном количестве нелегальных перевозчиков”, — добавила Глухова.

Штраф за перевозку пассажиров без патента предлагается ввести в размере 200 необлагаемых минимумов (3 400 грн).

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