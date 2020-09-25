Профессиональный автопродавец и "антиперекупщик" дает советы начинающим.

Автобизнесмен с многолетним стажем Александр Товстоног выделил 7 основных шагов, которые нужно сделать, чтобы удачно продать свое авто:

1. Обзор рынка – разведка

На этом этапе вам нужно изучить предложения на автомобильных интернет-порталах для понимания нормальной рыночной цены своего авто.

Впрочем, далеко не всегда цена, которая указана там, является финальной. Особенно максимальная! Для этого подбирайте объявления, сравнивая такие факторы как год выпуска, тип кузова, комплектацию, пробег, объем двигателя и другие базовые характеристики.

Совет – фиксируйте для себя максимальную и минимальную цену похожих вариантов и ориентируйтесь на максимум.

2. Анализ технического состояния своего авто – диагностика

Теперь вам нужно оценить товарный вид своего авто, так сказать со стороны и изнутри. Задача – привести его в состояние, адекватное поставленной стоимости.

Внешний вид создает первое, очень важное впечатление относительно любого товара. Поэтому нужно его правильно произвести на своего будущего покупателя.

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Для начала лучше сделать базовую диагностику ходовой и визуальный осмотр кузова. Если по двигателю вопросов не было, его проверку можно не делать.

Совет – обратитесь на СТО для этих работ. Изучите возможную калькуляцию ремонта и далее уже принимайте решение о его целесообразности.

3. Предпродажная подготовка

Этот термин широко известен в автосалонах и означает перечень обязательных проверок и работ для того, чтобы ваш автомобиль мог начать свою нормальную и безопасную эксплуатацию. На этой стадии нужно определить те работы, которые для выгодной продажи нужно сделать обязательно, а что лучше не трогать.

Совет – сделать лишь то, что прямо влияет на внешний вид и безопасность. В данном случае каждые вложенные 100$ могут дать на выходе 500$ в цене.

Не рекомендую красить металлические кузовные детали, если это не критично, максимум бампера, если они в плохом состоянии. Ведь любая окрашенная деталь кузова – повод для сомнений потенциального покупателя относительно участия автомобиля в ДТП. А такое подозрение ведет к снижению цены продажи или отказу от покупки.

Рекомендации обязательных работ: полировка кузова, удаление вмятин, уборка и химчистка салона, локальные небольшие подкрасы кузова, устранение видимых недостатков ходовой (стуки, шумы и вибрации).

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4. Рекламное объявление

Не секрет, что сейчас большинство авто продается в интеренте, поэтому гонять авто на базар уже совсем не обязательно.

На этом этапе у вашей рекламы только одна цель – вас должны заметить среди сотни аналогичных продавцов и позвонить. Все! Дальше уже идет другая работа, поэтому здесь есть свои, обязательные к исполнению пункты.

Красивые фото – залог успеха. Не обязательно звать профессионального фотографа – сейчас неплохие фото делает любой смартфон. Чем больше качественных фото кузова, салона и других важных деталей – тем лучше.

Посмотрите фото тех объявлений, которые Вам понравились и старайтесь сделать что-то подобное, но только на нормальном фоне и с достаточным освещением. Например, на фоне природы или пустой парковки торгового центра.

"Живое" описание – текст должен быть грамотным, легким и "вкусным". Помимо базовых технических характеристик укажите основные преимущества, полезные опции, историю сервиса. Обязательно отметьте что автомобиль ваш, и вы не перепродаете его. Если вы первый или второй хозяин – также можно об этом вспомнить.

Я рекомендую написать фразу "перекупщиков прошу не беспокоить", потому что только конечный клиент может предложить за ваш автомобиль желаемую сумму, а перекупщик – лишь намного ниже.

Цена – если машина в хорошем состоянии, ставьте максимальную из того, что видели на рынке. Но при этом сравнивайте всегда аналогичные предложения, а не просто "похожие" (см. п. 1).

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Рекомендую записать небольшой видео-обзор, который может помочь потенциальному клиенту ознакомиться с вашим авто. Так вы точно сразу выделитесь на рынке. Если не хотите сами "светиться" в кадре, сделайте просто внешнюю и внутреннюю съемку авто, при этом комментируя голосом какие-то важные и ключевые детали.

Видео даст Вам:

в 2-3 раза больше просмотров вашего ЛОТа – уже проверено

поможет покупателю увидеть больше преимуществ

повысить степень доверия к вам, как к продавцу

можно использовать для рассылки по теплому рынку – друзья, знакомые и коллеги.

5. Размещение на интернет-площадках

Теперь можно и выставить вашу любимую тачку на всеобщее обозрение. Для этого воспользуйтесь самыми популярными у нас платформами и, желательно, не только одной. В Украине сейчас это – Авториа, OLX и RST, если будет больше – еще лучше. На всех этих ресурсах правила размещения и цена рекламы отличаются, поэтому разбирайтесь уже по месту.

Рекомендую:

Выделить для рекламы отдельный телефон, если не хотите использовать свой личный

Быть готовым к приему звонков и ответов на письменные сообщения покупателей

Готовиться к первой волне звонков от перекупщиков – они мониторят рынок первыми

Использовать базовое платное продвижение платформы – по-другому вас просто не увидят

Подготовить себя и авто к показу клиентам – уже завтра они могут начаться, и вы должны быть готовы.

Кроме автокласифайдов используйте другие, часто бесплатные, каналы – соцсети, форумы и чаты, рассылка друзьям и знакомым. Вдруг ваш коллега за соседним столом ищет такую машину, а вы об этом даже не знаете.

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6. Прием звонков

Это то, ради чего мы и проделали весь нелегкий предыдущий путь – нам нужны заявки и интерес потенциальных покупателей. Если цена у вас хоть и не низкая, но адекватная – вам будут звонить, поэтому предлагаю несколько рекомендаций по этому поводу:

отвечайте уверенно и без колебаний

по телефону не торгуемся и не сбрасываем цену

делайте акцент на преимуществах

говорите правду, но можно не всю

просмотры назначайте централизованно и по несколько за один день – иначе вы замучаетесь постоянно мыть авто

если запросов 3-4 дня нет вообще – снижаем цену на 100-200$ и идем дальше.

7. Осмотры автомобиля

Если до этого вы все сделали правильно, то потенциальные покупатели будут встречаться с вами для осмотра и покупки. Все будут торговаться, поэтому вам всегда нужно иметь денежный запас для скидки. В свою очередь для дисконта должны быть причины, которые покупатель может обнаружить во время просмотра – состояние авто, неполадки по технической части и т.д.

Советы:

Сразу сами делайте осмотр и говорите о возможных недостатках самостоятельно. Другими словами - "моя цена, это уже с учетом этих моментов"

Поддерживайте чистоту кузова и салона при показе

Показывайте свои знания относительно авто – характеристики, сервис, эксплуатация. Если вам это тяжело, например для девушек, попросите помощи кого-то из знакомых мужчин

Имейте при себе все документы, сервисную книжку, техпаспорт и то, что может заинтересовать покупателя.

Подготовьте дополнительные бонусы, если они у вас есть. Это и зимняя резина, коврики, автонаборы и другие мелочи, которые вам уже не нужны, но могут быть кому-то полезны.

Совет: если видите интерес к машинам – предлагайте тест-драйв. Если клиенту все подходит – сразу берите задаток, хотя бы 100 $ и договаривайтесь о дальнейших шагах и сроках.

Далее уже идет купля-продажа и переоформление авто на нового владельца.

Такие основные правила помогут вам продать ваш автомобиль за достойную цену.

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