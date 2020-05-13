Большинство украинцев продают свои подержанные авто через сайты-классифайды. Сравним аудитории и условия размещения на них.

Наибольший и самый популярный сайт по продаже подержанных и новых автомобилей в Украине – за месяц здесь фиксируется 16 – 20 млн посещений страниц (данные Similarweb за апрель 2020 года – 16,35 млн). В продаже – любой транспорт: легковые, грузовые, мото, спецтехника, водные и даже воздушные.

При публикации объявления о продаже программа распознает государственный номер автомобиля и публикует информацию, которая указана в регистрационных документах – год выпуска, двигатель, топливо, примерный пробег и тому подобное. Также в каждом объявлении много информации о комплектации машины. Покупатель может заказать проверку авто по базам данных и на партнерских СТО (услуги платные).

Продавец автомобиля бесплатно может опубликовать 2 объявления, чтобы воспользоваться платными сервисами (например, поднятие объявления в списке выдачи), необходимо пополнить “Личный кабинет” на 100, 200, 500 или 1000 грн. Существует мобильное приложение сайта.

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Украинский сайт частных объявлений любых товаров и автомобилей – в том числе. Входит в международный холдинг. Общая аудитория – 64-75 миллионов посещений в месяц. Недавно прошел обновление. Кроме традиционных рубрик автомобилей, существуют рубрики "Авто из Польши", "Нерастаможенные авто".

Обязательных проверок объявления не проходят, поэтому здесь могут быть и неактивные, и старые объявления. Впрочем, на этом сайте, говорят, можно увидеть автомобили дешевле, чем на "Авто.Риа". Однако надо тщательно относиться к проверке документов на авто.

Для продавцов существуют платные услуги: увеличение просмотров за 45, 99 и 429 грн. В одну рубрику (например, продажа автомобилей) бесплатно можно разместить только одно объявление. Другие – платно (от 145 грн).

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Один из крупнейших и самых популярных сайтов по продаже-покупке автомобилей. За месяц на сайт заходят 10-12 млн раз (данные Similarweb по апрель 2020 года – 10,38 млн). Кроме продажи, здесь очень популярна рубрика обмена автомобилей.

Также для профессиональных автобизнесменов существует платная услуга: получать самые свежие авто еще перед публикацией объявлений. Предварительной проверки на соответствие заявленных данных перед публикацией объявления нет, хотя оно проверяется модератором. Платные услуги подъема объявления – от 22,5 грн в день.

Это главные украинские сайты для купли-продажи автомобилей, другие имеют значительно меньшую аудиторию или копируют объявления с указанных сайтов.

Напомним, сайты продажи автомобилей Германии.