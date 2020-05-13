Більшість українців продають свої вживані авто черес сайти-класифади. Порівняємо аудиторії та умови розміщення на них.

Найбільший та найпопулярніший сайт з продажу вживаних та нових автомобілів в Україні – за місяць тут фіксується 16 – 20 млн відвідувань сторінок (дані Similarweb за квітень 2020 р. – 16,35 млн). У продажу – будь-який транспорт: легкові, вантажні, мото, спецтехніка, водну та навіть повітряний.

При публікації оголошення про продаж програма розпізнає державний номер автомобіля і публікує інформацію, яка вказана в реєстраційних документах – рік випуску, двигун, пальне, приблизний пробіг тощо. Також в кожній об’яві багато інформації про комплектацію машини. Покупець має можливість замовити перевірку авто за базами даних та на партнерських СТО (послуги платні).

Продавець автомобіля безкоштовно може опублікувати 2 оголошення, щоб скористатися платними сервісами (наприклад, підняття об'яви в списку видачі), необхідно поповнити «Особистий кабінет» на 100, 200, 500 чи 1000 грн. Існує мобільний додаток сайту.

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Український сайт приватних оголошень будь-яких товарів, і автомобілів – в тому числі. Входить в міжнародний холдинг. Загальна аудиторія – 64-75 відвідувань на місяць. Нещодавно пройшов оновлення. Окрім традиційних рубрик автомобілів, існують рубрики “Авто з Польщі”, “Нерозмитнені авто”.

Обов'язкових перевірок оголошення не проходять, тому тут можуть бути і неактивні, і старі об'яви. Втім, на цьому сайті, кажуть, можна зустріти автомобілі дешевше, аніж на “Авто.Ріа”. Однак треба прискіпливо ставитись до перевірки документів на авто.

Для продавців існують платні послуги збільшення переглядів за 45, 99 та 429 грн. В одну рубрику (наприклад, продаж автомобілів) безкоштовно можна розмістити лише одне оголошення. Інші – платно (від 145 грн).

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Один з найбільших та найпопулярніших сайтів з продажу-купівлі автомобілів. За місяць на сайт заходять 10-12 млн разів (дані Similarweb за квітень 2020 р. – 10,38 млн). Окрім продажу, тут дуже популярна рубрика обміну автомобілів.

Також для професійних автобізнесменів існує платна послуга отримувати найсвіжіші авто ще перед публікацією об'яв. Попередньої перевірки на відповідність заявлених даних перед публікацією об'яви немає, хоча об’ява перевіряється модератором. Платні послуги підйому об'яви – від 22,5 грн на день.

Це головні українські сайти для купівлі-продажу автомобілів, інші мають значно меншу аудиторію або копіюють об’яви з вказаних сайтів.

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