І це перший випадок, коли подібний транспорт працюватиме без страхуючих водіїв у машинах і навіть без дистанційних операторів.

Через п’ять місяців, після того, як стартапи Waymo і Nuro отримали дозвіл на використання своїх безпілотних таксі у Каліфорнії, влада китайського мультимільйонного міста Шеньчжень дозволила компанії AutoX вивести на вулиці 25 автономних машин без водіїв всередині. Мова йде не про тестові поїздки, а про комерційну експлуатацію та перевезення пасажирів.

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Перші поїздки будуть здійснювати 25 беспілотників AutoX в центральних районах Шеньчженя. Стартап, заснований в 2016 році, користується підтримкою компаній Alibaba, MediaTek і Shanghai Motors. Компанія зібрала вже більше 160 мільйонів доларів інвестицій на розвиток сервісів роботаксі і за останні кілька років накопичила чималий досвід, намотавши мільйони кілометрів на сотні тестових машин (зі страхуючими водіями всередині) у найбільш густонаселених містах Китаю.

Фото: безпілотники AutoX почали працювати в Китаї / New Atlas, AutoX

Рішення про видалення водіїв-випробувачів і віддалених операторів здається сміливим кроком в одному з найбільш густонаселених міст Китаю. AutoX оснащує свої автомобілі власним блоком управління XCU, який має високу швидкість обробки даних і значні обчислювальні можливості для обробки складних дорожніх сценаріїв в китайських містах.