И это первый случай, когда подобный транспорт будет работать без страхующих водителей в машинах и даже без дистанционных операторов.

Через пять месяцев, после того, как стартапы Waymo и Nuro получили разрешение на использование своих беспилотных такси в Калифорнии, власти китайского мультимиллионного города Шэньчжэнь позволили компании AutoX вывести на улицы 25 автономных машин без водителей внутри. Речь идет не о тестовых поездках, а о коммерческой эксплуатации и перевозке пассажиров.

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Первые поездки будут совершать 25 беспилотников AutoX в центральных районах Шэньчжэня. Стартап, основанный в 2016 году, пользуется поддержкой компаний Alibaba, MediaTek и Shanghai Motors. Компания собрала уже более 160 миллионов долларов инвестиций на развитие сервисов роботакси и за последние несколько лет накопила немалый опыт, намотав миллионы километров на сотни тестовых машин (со страхующими водителями внутри) в самых густонаселенных городах Китая.

Фото: беспилотники AutoX начали работать в Китае / New Atlas, AutoX

Решение об удалении водителей-испытателей и удаленных операторов кажется смелым шагом в одном из самых густонаселенных городов Китая. AutoX оснащает свои автомобили собственным блоком управления XCU, который имеет высокую скорость обработки данных и значительные вычислительные возможности для обработки сложных дорожных сценариев в китайских городах.