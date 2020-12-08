Реформа рынка такси должна ввести государственный контроль и обязать каждого таксиста покупать лицензию, которая стоит шесть тысяч гривен в год.

Таксистов в Украине хотят пересадить на патенты. За легализацию, участников рынка обещают освободить от налогов, в частности, таксистам разрешат не отчитываться о доходах, и им не нужно будет оформлять ФЛП для работы. Только покупать патенты за 6 тысяч гривен в год. Такое предложение содержится в опубликованном Мининфраструктуры законопроекте.

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Документ направлен на легализацию предпринимателей, работающих через онлайн-сервисы, в том числе Uber, Уклон и Bolt (в терминологии законопроекта – это провайдеры информационных услуг).

"В связи с тотальной тенизацией рынка, лицензирование, как основной регулирующий инструмент, не достигает поставленных целей государственного регулирования", – отмечают авторы законопроекта, прогнозируя его результатом обеления сферы такси.

Позволят не отчитываться о доходах

Сегодня только 2% перевозчиков в Украине работают "в белую", имея лицензии на перевозку, оформившись как ФЛП или юрлицо, сослались на оценки офиса эффективного регулирования BRDO в Минтрансе. Из потенциальных 40 млрд грн госбюджет получает ежегодно только 1 млрд.

Согласно выдвинутому предложению, за получение патента перевозчик должен будет отдать одну минимальную зарплату (в 2021 – 6 тыс. Грн.), За что получит право предоставлять услуги ровно год, освобождаясь от обязанности декларировать доходы и платить с них налоги.

Патент можно приобрести и в месяц, но обойдется он на 5% дороже, чем за тот же 1 месяц в годовом "пакете". Водителю электрокара любой из видов патента обойдется вполовину дешевле.

По подсчетам Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА), доля налогов в цене одного заказа сегодня незначительна для среднего чека в 150-200 грн она не превышает 5 грн.

Чиновники надеются, что на патентную систему перейдет 10% рынка в течение 5 лет после ее внедрения, в итоге на 800 млн грн увеличит размер поступлений в бюджеты всех уровней.

При этом повысится и безопасность перевозок, думают в Мининфраструктуры, "через осознание перевозчиком личной ответственности перед пассажиром и государством".

Контроль через диспетчерские службы

В свою очередь, глава правления УТМА Андрей Антонюк считает, что даже в случае принятия данной инициативы, ездить в такси безопаснее не станет.

Он сетует на безответственность владельцев компаний-мобильных приложений, которые "ни за что не отвечают".

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Его словам вторит и законопроект Мининфраструктуры, исходя из которого провайдер информационных услуг не несет ответственности

перед заказчиками перевозок за подачу такси (кроме факта включения автомобильного перевозчика и транспортного средства в Реестр автомобильных перевозчиков)

перед ними же за выполнение обязанностей автомобильным перевозчиком;

перед автомобильными перевозчиками за достоверность информации о необходимости в услугах заказчиками.

Оговорки в первом из перечисленных пунктов предусматривает административное наказание для провайдеров, которые допустили выполнения услуг таксистами, которые не внесены в Реестр автомобильных перевозчиков – 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 тысячи грн). Проект также предусматривает и регистрацию сервиса в Реестре провайдеров и запрещает деятельность тех сервисов, которых там не будет.

Однако, уверены в УТМА, это не гарантирует пользователям такси качественных услуг. Прежде всего потому, что агрегаторы имеют возможность работать по иностранной регистрации, не создавая в Украине отдельное юрлицо.

"Сегодняшний закон тоже учитывает, что нельзя передавать заказ нелегала, но наказания за это нет. А новый еще больше отдаляет агрегаторы от ответственности. Ведь закон говорит, что, если Мининфраструктуры не лицензирует перевозки, оно не имеет права их контролировать, как контролировать и владельцев патентов", – считает Антонюк.

Страховка по коммерческому прайсу

Помимо прочего, участники таксомоторного рынка должны будут застраховаться. Но, опять же, говорит Антонюк, вряд ли это непосредственно выльется в тотальное повышение сознания украинских таксистов. "Страховка голову не пришьешь", – констатирует глава таксомоторной ассоциации.

Диспетчерские станут иностранными

Немалую часть себестоимости поездки сейчас составляет комиссия агрегатора, которая включает и коэффициент загруженности в часы пик. По словам Антонюка, она достигает 35%, что равняется 60 грн по заказу на 150 грн.

"Приход агрегаторов коснулся только диспетчерских служб, число которых с 300 опустилось до 100. Но уже сейчас все работают через электронные системы, включая легальных операторов. Они останутся свободные для таксистов в случае ухода иностранцев", – констатирует Антонюк.

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