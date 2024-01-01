Китайские пикапы MAXUS начнут официально импортировать в Украину

Компания "Виннер Импортс Украина" подписала дистрибьюторский договор с китайской корпорацией SAIC MAXUS Automotive Co (MAXUS) по дистрибуции автомобилей MAXUS с ДВС на территории Украины. Электрические модели, которые также производятся под этим брендом, возит другая компания.

Также интересно названы самые надежные в мире пикапы

SAIC Maxus Automotive Co., Ltd. – производитель коммерческих и пассажирских транспортных средств, дочерняя компанией SAIC Motor, которая владеет также MG и Roewe. Напомним, "Виннер Импортс Украина" также импортирует автомобили бренда MG этого же концерна.

Китайский бренд MAXUS имеет широкий модельный ряд коммерческой техники. В начале “Виннер” начнет импорт пикапов MAXUS T60, которые с 2022 года поставлялись в Украину волонтерами. Первая партия прибудет в Украину и будет доступна для тест-драйвов и покупки уже в декабре 2024 года.

Дилерская сеть MG/MAXUS будет предоставлять полный спектр услуг: от продажи автомобилей до гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также поставки оригинальных запчастей со склада в Польше.