Укр
Ру

Китайские пикапы MAXUS начнут официально импортировать в Украину

Ранее их возили частные лица и отдельные юрлица, в том числе волонтеры для армии. Соответственно, у этих пикапов не было гарантии на территории Украины.
Пикапы MAXUS в Украине: кто официальный импортер - Auto24

ФОТО: MAXUS|

MAXUS T60

Сергей Матусяк
logo22 октября, 12:00
logo0
logo0 мин

Компания "Виннер Импортс Украина" подписала дистрибьюторский договор с китайской корпорацией SAIC MAXUS Automotive Co (MAXUS) по дистрибуции автомобилей MAXUS с ДВС на территории Украины. Электрические модели, которые также производятся под этим брендом, возит другая компания.

Также интересно названы самые надежные в мире пикапы

SAIC Maxus Automotive Co., Ltd. – производитель коммерческих и пассажирских транспортных средств, дочерняя компанией SAIC Motor, которая владеет также MG и Roewe. Напомним, "Виннер Импортс Украина" также импортирует автомобили бренда MG этого же концерна.

Китайский бренд MAXUS имеет широкий модельный ряд коммерческой техники. В начале “Виннер” начнет импорт пикапов MAXUS T60, которые с 2022 года поставлялись в Украину волонтерами. Первая партия прибудет в Украину и будет доступна для тест-драйвов и покупки уже в декабре 2024 года.

Дилерская сеть MG/MAXUS будет предоставлять полный спектр услуг: от продажи автомобилей до гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также поставки оригинальных запчастей со склада в Польше.

#Aвтобизнес #Новости #MG