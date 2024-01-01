Китайські пікапи MAXUS почнуть офіційно імпортувати в Україну

Компанія "Віннер Імпортс Україна" підписала дистриб’юторський договір з китайською корпорацією SAIC MAXUS Automotive Co (MAXUS) щодо дистрибуції автомобілів MAXUS з ДВЗ на території України. Електричні моделі, які також виробляються під цим брендом, возить інша компанія.

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SAIC Maxus Automotive Co., Ltd. – виробник комерційних і пасажирських транспортних засобів, дочірня компанією SAIC Motor, яка володіє також MG і Roewe. Нагадаємо, "Віннер Імпортс Україна" також імпортує автомобілі бренду MG цього ж концерну.

Китайський бренд MAXUS має широкий модельний ряд комерційної техніки. Напочатку “Віннер” розпочне імпорт пікапів MAXUS T60, які з 2022 року постачались в Україну волонтерами. Перша партія прибуде до України й буде доступна для тест-драйвів та купівлі вже у грудні 2024 року.

Дилерська мережа MG/MAXUS надаватиме повний спектр послуг: від продажу автомобілів до гарантійного та післягарантійного обслуговування, а також постачання оригінальних запчастин зі складу в Польщі.