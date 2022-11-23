Bentley Arnage сам по себе является роскошным автомобилем, но этот конкретный экземпляр, который сейчас продается на eBay, совершенно уникален.

Этот Arnage уникален, поскольку его переоборудовали в лимузин. Хотя мысль о том, чтобы превратить дорогой роскошный седан в попсовый лимузин, может вызвать у некоторых людей неприятные ощущения, фанаты таких переделок все же находятся.

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В списке указано, что Bentley находится в Беверли-Хиллз и что он проехал всего 16880 миль (27165 км) с момента доработки. О процессе превращения автомобиля в лимузин была предоставлена ограниченная информация, но теперь он имеет оттенок «бордово-красное вино» и установлен комплект оранжевых и серебристых колес.

Откройте одну из задней двери типа «крыло чайки», и вы увидите мини-бар, телевизор, отделку потолка Berline, два ряда сидений, расположенных друг напротив друга, кучу места для ног и аудиосистему. Практически все панели отделаны кожей кремового цвета, также есть камера заднего вида. Разноцветное освещение также встречается всюду. Многими специальными функциями можно управлять сзади, но в салоне переднего пассажира также множество новых кнопок и переключателей для управления светом, радио и другими функциями.

Так же, как и обычный Bentley Arnage, этот оснащен двигателем V8, а именно флагманским 6,75-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, который, будучи новым, производил 397 л.с. и 835 Нм крутящего момента.