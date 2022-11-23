Bentley Arnage сам по собі є розкішним автомобілем, але цей конкретний екземпляр, який зараз продається на eBay, зовсім унікальний.

Цей Arnage унікальний, оскільки його переобладнали на лімузин. Хоча думка про те, щоб перетворити дорогий розкішний седан на попсовий лімузин, може викликати у деяких людей неприємні відчуття, фанати таких переробок все ж знаходяться.

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У списку зазначено, що Bentley знаходиться в Беверлі-Хіллз і що він проїхав лише 16 880 миль (27 165 км) з моменту доопрацювання. Про процес перетворення автомобіля на лімузин було надано обмежену інформацію, але тепер він має відтінок «бордово-червоне вино» та встановлений комплект помаранчевих та сріблястих коліс.

Відкрийте одні із задніх дверей типу «крило чайки», і ви побачите міні-бар, телевізор, оздоблення стелі Berline, два ряди сидінь, розташованих одне навпроти одного, купу місця для ніг і аудіосистему. Майже всі панелі оброблені шкірою кремового кольору, а також є камера заднього виду. Різнокольорове освітлення також зустрічається скрізь. Багатьма спеціальними функціями можна керувати ззаду, але в салоні переднього пасажира також є безліч нових кнопок і перемикачів для керування світлом, радіо та іншими функціями.

Так само як і звичайний Bentley Arnage, цей оснащений двигуном V8, а саме флагманським 6,75-літровим двигуном із подвійним турбонаддувом, який, коли був новим, виробляв 397 к.с. і 835 Нм крутного моменту.