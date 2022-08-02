Land Rover снова взялся за выпуск классического Defender первого поколения. Внедорожник доработали и оснастили мощным 400-сильным V8.

Land Rover Defender второго поколения выпускают с 2019 года, но и о его знаменитом предшественнике не забыли. Британцы выпустили лимитированную серию классических Defender. Об этом сообщает официальный сайт Land Rover. Внедорожник оснастили 5,0-литровым двигателем на 400 л.с.

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Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II (именно так назвали авто) перерабатывают из старых внедорожников, выпущенных в 2012-2016 годах. Всего соберут 25 таких авто: по 10 – трехдверных и пятидверных Defender, а также пять пикапов. Стоимость такого эксклюзива – от 273 500 долларов.

Автомобиль можно узнать по камуфляжной расцветке и специальным 18-дюймовым дискам черного цвета со специальной резиной. Кроме того, у него бампер с кенгурятником и багажником на крыше. Оснастку пополнили дополнительная светодиодная оптика и лебедка.

В отделке салона использована дорогостоящая двухцветная кожа. Внедорожнику заменили рычаг КПП, а на центральной панели появились дорогие часы и дисплей мультимедиа. Кроме того, установлены спортивные передние сиденья Recaro.

Под капотом теперь скрывается современный 5,0-литровый V8 мощностью 400 л.с. Новый Land Rover Defender получил 8-ступенчатую автоматическую КПП, а также доделанную подвеску, тормоза и руль.