На горопашной переправе из центра столицы на левый берег, после годов простоя, снова работают строители.

На главном долгострое столицы, над которым бились все мэры Киева от 1993 года, снова кипит работа. Но достроят его в лучшем случае в 2035 году.

Также интересно: В кортеже Зеленского насчитали 22 автомобиля (видео)

Шестой мост Киева по актуальному на сегодня проекту – это двухъярусное сооружение с шестью полосами для движения автомобильного транспорта сверху и линией метрополитена на нижней. Подольский мостовой переход с инфраструктурой для Подольско-Выгуровской линии метро с тремя станциями на эстакадах имеет протяженность около 7,5 км; длина переправы через Днепр составляет 472 метра, а высота арки в центральной точке – более 70 м.



Сейчас строители демонтировали временные опоры, подняли все вязи и соединили арки между собой. Две огромные арки являются главной особенностью этого моста, благодаря которым он может стать одним из крупнейших арочных мостов в Европе. Когда будет завершен.

Главной преградой для завершения строительства, кроме постоянного брака средств, является нерешенный вопрос с подъездными эстакадами для моста на левом берегу. Они проложены через заповедную местность и частную собственность.

Также интересно: Корчфест в Киеве: дрифт и показуха на последние деньги