На горопашній переправі з центру столиці на лівий берег, після років простою, знову працюють будівельники.

На головному довгобуді столиці, над яким бились усі мери Києва від 1993 року, знову кипить робота. Та добудують його у кращому разі в 2035 році.

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Шостий міст Києва за актуальним на сьогодні проектом – це двоярусна споруда з шістьма смугами для руху автомобільного транспорту зверху та лінією метрополітену на нижній. Подільський мостовий перехід з інфраструктурою для Подільсько-Вигурівської лінії метро з трьома станціями на естакадах має протяжність близько 7,5 км; довжина переправи через Дніпро становить 472 метри, а висота арки в центральній точці – понад 70 м.



Наразі будівельники демонтували тимчасові опори, підняли всі в'язі та з'єднали арки між собою. Дві величезні арки є головною особливістю цього мосту, завдяки яким він може стати одним з найбільших арочних мостів в Європі. Коли буде завершений.

Головною перепоною для завершення будівництва, крім постійного браку коштів, є невирішене питання з під’їздними естакадами для мосту на лівому березі. Вони прокладені через заповідну місцевість та приватну власність.

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