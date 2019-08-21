Громадян обурив факт грубого порушення новим президентом власних заяв про відмову від пишних кортежів.

Мешканці столиці знову зустріли на дорозі грандіозний кортеж Володимира Зеленського.

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Відео, розміщене у пабліку Баба і кіт, викликало хвилю обурення у відношенні діючого президента, котрий балотуючись, обіцяв відмовитись від пишного супроводу під час щоденних поїздок.

Автомобілів у кортежі нарахували аж 22 – це набагато більше, ніж раніше і більше, ніж у будь-якого з попередніх президентів.



Виявилось, що почесна варта була задіяна заради високого гостя – прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху прибув до України з робочим візитом, тож кортеж призначався саме для нього.

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