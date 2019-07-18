Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що керівництво "Укравтодору" потрібно "посадити".

"В країні будуть дороги коли в країні не буде дураків", – пожартував Президент.

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"В країні будуть дороги, коли ми вирішимо питання з "Укравтодором", ліквідуємо, або повністю замінимо керівничий склад, це перший етап. Другий – потрібно “посадити” керівництво, яке працювало довгі роки і заробляло на дорогах. Це треба просто показати, щоб люди боялися це робити. Трете – запустити інвестиції. Є бажання інвестувати в інфраструктуру, просто ніхто більше не довіряє. Всі знають, що нема сенсу вкладати в українські дороги – все вкрадуть", – сказав Володимир Зеленський.