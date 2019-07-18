Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что руководство "Укравтодора" нужно "посадить".

"В стране будут дороги, когда в стране не будет дураків" – пошутил президент.

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"В стране будут дороги, когда мы решим вопрос с "Укравтодором", ликвидируем, или полностью заменим руководящий состав, это первый этап. Второй – нужно посадить руководство которое работало долгие годы и зарабатывало на дорогах. Это надо просто показать, чтобы люди боялись это делать. Третье – запустить инвестиции. Есть желание инвестировать в инфраструктуру, просто никто больше не доверяет. Все знают, что нет смысла вкладывать в украинские дороги – все украдут", – сказал Владимир Зеленский.