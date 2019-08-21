Граждан возмутил факт грубого нарушения новым президентом собственных заявлений об отказе от пышных кортежей.

Жители столицы снова встретили на дороге грандиозный кортеж Владимира Зеленского.

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Видео, размещенное в паблике Баба и кот, вызвало волну негодования в отношении действующего президента, который баллотируясь, обещал отказаться от пышного сопровождения во время ежедневных поездок.

Автомобилей в кортеже насчитали аж 22 – это гораздо больше, чем раньше и больше, чем у любого из предыдущих президентов.

Оказалось, что почетная стража была задействована ради высокого гостя – премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Украину с рабочим визитом, поэтому кортеж предназначался именно для него.

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