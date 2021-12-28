Мэр Киева вспомнил о необходимости построения парковок в столице. По его словам в следующем году в Киеве планируют построить 12 новых паркингов.

В Киеве планируют построить 12 перехватывающих паркингов, рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу “Киев”.

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По его словам, новые паркинги появятся преимущественно в центре Киева, например, под Европейской площадью, на Владимирской улице, возле Александровской больницы. Но мэр отметил, что это приблизительные места.

На перехватывающих паркингах водители могут оставлять свои автомобили и продолжать двигаться по городу на других видах транспорта. По мнению мэра это поможет разгрузить центр города от пробок.

Виталий Кличко сказал, что план построения 12 новых паркингов уже разрабатывают и планируют реализовать в 2022 году.