Мер Києва згадав про необхідність побудови парковок у столиці. За його словами наступного року у Києві планують побудувати 12 нових паркінгів.

У Києві планують побудувати 12 перехоплювальних паркінгів, розповів мер Києва Віталій Кличко у інтерв’ю телеканалу “Київ”.

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За його словами, нові паркінги з’являться переважно у центрі Києва, наприклад, під Європейською площею, на Володимирській вулиці, біля Олександрівської лікарні. Але мер зазначив, що це приблизні місця.

На перехоплювальних паркінгах водії можуть залишати свої автомобілі та продовжувати рухатися містом іншими видами транспорту. На думку мера це допоможе розвантажити центр міста від заторів.

Віталій Кличко сказав, що план побудови 12 нових паркінгів уже розробляють і планують реалізувати у 2022 році.