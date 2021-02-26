Вчера “Укравтодор” официально обратился к главе КГГА Виталию Кличко с предложением передать в его сферу управления недостроенный Подольско-Воскресенский мост. А сегодня мэр Киева дал ответ.

Кличко ответил "Укравтодору" относительно передачи Подольско-Воскресенского моста.Об этом он говорил сегодня во время брифинга.

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"Укравтодору", как государственной структуре, стоит не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост. Хочу напомнить, что с 2004 года он стоит недостроенным и не введенным в эксплуатацию. А по нему ездят авто, тысячи людей ежедневно. Город, по закону, не имеет права осуществлять там работы. Поскольку мост находится на балансе "Укрзализныци". И ведомство уже несколько лет, несмотря на все обращения столичных властей, не передает мост на баланс Киева. Значит, его должна достроить государство“, – сказал Кличко.

Также мэр Киева отметил, что воплощение "идеи" о передаче Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит достройку мостового перехода, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом.

“Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. И вышли на финальную стадию достройки. Сроки работ несколько сдвинулись из-за пандемии, повлекшей и экономический кризис, и проблемы с логистикой. Также внесли, так сказать, "коррективы" и протесты жителей Русановских садов. Но мы делаем все, чтобы достроить мостовой переход. И мы это сделаем! Потому что киевляне уже давно ждут его", – добавил Кличко.

Ранее Кличко сообщил, что открытие Подольско-Воскресенского моста, который должен соединить Подол с Воскресенкой и радужным массивом, планируют летом 2021 года.