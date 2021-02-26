Вчора “Укравтодор” офіційно звернувся до голови КМДА Віталія Кличка з пропозицією передати до його сфери управління недобудований Подільсько-Воскресенський міст. А сьогодні мер Києва дав відповідь.

Кличко відповів "Укравтодору" щодо передачі Подільсько-Воскресенського мосту сьогодні під час брифінгу.

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“Укравтодору", як державній структурі, варто не займатися маніпуляціями і публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст. Хочу нагадати, що із 2004 року він стоїть недобудованим і не введеним в експлуатацію. А по ньому їздять авто, тисячі людей щодня. Місто, за законом не має права здійснювати там роботи. Оскільки міст перебуває на балансі "Укрзалізниці". І відомство вже кілька років, незважаючи на всі звернення столичної влади, не передає міст на баланс Києва. Тому, значить, його повинна добудувати держава“, – сказав Кличко.

Також мер Києва зазначив, що втілення "ідеї" щодо передачі Подільсько-Воскресенського мостового переходу на баланс "Укравтодору" значно відтермінує добудову мостового переходу, поки пройдуть всі бюрократичні процедури, передбачені законом.

“Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають. І ми вийшли на фінальну стадію добудови. Терміни робіт дещо зсунулися через пандемію, що спричинила і економічну кризу, і проблеми з логістикою. Також внесли, так би мовити, "корективи" і протести мешканців Русанівських садів. Але ми робимо все, щоб добудувати мостовий перехід. І ми це зробимо! Бо кияни вже давно чекають на нього“, – додав Кличко.

Раніше Кличко повідомив, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту, який має з’єднати Поділ з Воскресенкою і Райдужним масивом, планують влітку 2021 року.