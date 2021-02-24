Укравтодор офіційно звернувся до КМДА щодо передачі на баланс Подільсько-Воскресенського мосту.

Державне агентство автомобільних доріг України звернулося до голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з пропозицією передати до його сфери управління об’єкта незавершеного будівництва "Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві" для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.

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Укравтодор готовий взяти на баланс увесь ансамбль, включно з з’їздами та розв’язками, провести коригування проєкту, експертизу та розпочати роботи.

"Ми розуміємо, наскільки це складна інженерна конструкція з 2 ярусами та 11 штучними спорудами. Управління таким гігантським проектом є для муніципалітету надмірно важким. Укравтодор, своєю чергою, має вже успішний досвід будівництва мостових ансамблів по всій країні", – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

"Ми вже попередньо оцінювали цей проект. Це повинно бути політичне рішення, як і в випадку із запорізьким мостом. Після передачі нам Подільсько-Воскресенського моста зможемо завершити столичний довгобуд за півтора року"", – додав чиновник.