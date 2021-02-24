Укравтодор официально обратился к КГГА о передаче на баланс Подольско-Воскресенского моста.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обратилось к председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко с предложением передать в его сферу управления объекта незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через р. Днепр в г. Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

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Укравтодор готов взять на баланс весь ансамбль, включая съезды и развязки, провести корректировку проекта, экспертизу и начать работы.

"Мы понимаем, насколько это сложная инженерная конструкция с 2 ярусами и 11 искусственными сооружениями. Управление таким гигантским проектом является для муниципалитета чрезмерно тяжелым. Укравтодор, в свою очередь, имеет уже успешный опыт строительства мостовых ансамблей по всей стране", – отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков .

"Мы уже предварительно оценивали этот проект. Это должно быть политическое решение, как и в случае с запорожским мостом. После передачи нам Подольско-Воскресенского моста сможем завершить столичный долгострой за полтора года", – добавил чиновник.