Прогресс автомобилей более полувека зависел только от инженеров –конструкторов с технологами. А потом некий адвокат, не имеющий даже водительских прав, издал свою книгу – и она повлияла в том числе и на наши нынешние машины.

Событие, окончательно прервавшую гегемонию технарей в мире автомобильного бизнеса, произошло в 1965-м году – тогда юрист Ральф Нейдер наконец нашел издателя, взявшегося опубликовать его многостраничный труд Unsafe at Any Speed (“Опасен на любой скорости”).

Юрист Ральф Нейдер (1934 г.р.) посвятил свою карьеру борьбе за права потребителей – вплоть до наших дней.

В подзаголовке значилось “Конструктивно обусловленные проблемы с безопасностью американских автомобилей”, но на самом деле в ближайшие несколько лет взбодриться пришлось всему автомобильному сообществу. Хотя начиналось все с Америки.

Неоднозначная Америка

Заокеанский автопром недаром был определенным мерилом для прочих национальных производителей: около 10 миллионов выпущенных машин в год при невероятной модельной гамме как ни крути, вызывали уважение. Но честно говоря, сами по себе американские автомобили не могли служить образцом для подражания.

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Безсмысленно громоздкие (порядка 5,5 метров длины) и тяжелые (более 1,5 тонн) мастодонты комплектовались многолитровыми 6- и 8-цилиндровыми моторами и обладали посредственными эксплуатационными характеристиками. При расходе топлива на уровне 20 л/100 км они имели “ватные” тормоза, совершенно безчувственный руль, из-за мягкой подвески кренились в поворотах и безжалостно относились к пассажирам при ДТП. Вопрос качества и сервиса тоже был весьма болезненным.

Но автопроизводители во главу угла ставили другое – многие модели обновлялись ежегодно! Естественно, это подстегивало потребителя поскорее избавиться от “дорестайла” и купить самую свежую версию.

На рубеже 1950-1960-х годов американцы еще не понимали, как можно ездить на автомобиле короче 5 метров и лишь с четырьмя цилиндрами.

Все эти сугубо американские “изюминки” резко контрастировали с характеристиками куда более рациональных европейских и японских автомобилей, которые в начале 1960-х стали настоящим откровением на рынке США. Неравнодушные наблюдатели задумались: а зачем автомобилю быть таким большим и тяжелым, если можно с тем же успехом и не меньшим комфортом ехать в небольшом и легком?

Правда жизни

И в 1965-м Ральф Нейдер, адвокат по образованию и неравнодушный человек по призванию, рассмотрел американские автомобили и статистику аварийности под критическим углом зрения и изложил свои выводы в своей книге “Опасен на любой скорости”.

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Общее резюме было таким: автопроизводители гонятся за внешним эффектом, но не уделяют внимание вопросам безопасности. Дескать, конструкция автомобиля настолько вторична для производителей, что они не заморачиваются особо ни работой рулевого механизма, ни тормозами, ни настройками подвески, ни другими факторами улучшения управляемости. Из-за чего имеет место высокая аварийность и неоправданно тяжелые последствия ДТП.

Коснулся автор и темы пассивной безопасности, а именно – эргономики салона, травмирования пешеходов деталями внешней отделки, а также – вопросов экологичности силовых аграгетов. Якобы все эти аспекты конструкторами во внимание практически не принимались.

Chevrolet Corvair – попытка General Motors сделать бюджетник нового типа. То, что он стал главным героем книги “Опасен на любой скорости”, мало помешало его продажам.

Больше всего досталось автомобилю Chevrolet Corvair, на примере которого Ральф Нейдер показал якобы стремление конструкторов GM сэкономить на устройстве ходовой части в ущерб управляемости машины.

Эксперты говорят, что многое в книге было преувеличением, но самоуверенные боссы General Motors совершили ошибку. Вместо того чтобы доказать несостоятельность обвинений, они решили “умножить на ноль” самого автора. Пытаясь дискредитировать Ральфа Нейдера в глазах общественности, GM приставил к нему частных детективов для поиска компромата и провоцируя на неблаговидные действия (общение в проститутками).

Компоновка Chevrolet Corvair и его силовой агрегат были революционными для Америки, так что предубеждение к нему вылилось в тяжелые необоснованные обвинения. И не менее его подвеску модернизировали дважды.

Однако, “стреляный воробей” Нейдер выявил слежку, обратился к властям с заявлением о вмешательстве в частную жизнь – и разразившийся в связи с этим скандал сделал малоизвестной поначалу книге отличную рекламу. Ральф отсудил у GM 425 000 долларов, часть которых направил на свою дальнейшую деятельность по защите прав потребителей.

Последствия

Следует отметить, Ральф Нейдер не просто критиковал конструкторов и производственников, он предлагал конкретные решения проблем безопасности – и совсем скоро их начали воплощать в жизнь. Так в конструкцию автомобилей начала вмешиваться общественность, и продолжается этот контроль по сей день, влияя не только на безопасность, но и на себестоимость.

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Через пару лет в США ввели жёсткие федеральные стандарты безопасности, сделавшие обязательными двухконтурные системы тормозов, ремни безопасности, мягкую обивку интерьера, его матовую отделку, эргономически обусловленные стандарты на органы управления, строгие требования к светотехнике и т.п. В Америке закончилась эпоха мощных и трудноуправляемых дредноутов и началась системная работа по превращению автомобиля в безопасный и экологичный вид транспорта.

Еще через два года разогнанная Нейдером волна дошла и до Европы, где в 1970 г. был создан EEVC – Европейский комитет безопасности транспортных средств, который взялся за стандартизацию вопросов безопасности в европейском автопроме. Именно EEVC создал систему оценки машин в краш-тестах, известную сегодня как EuroNCAP. Про ее влияние на современный автопром не стоит и говорить.

По уровню активной и пассивной безопасности “американцы” 1960-х годов были настоящими убийцами по сравнению с нынешними автомобилями.

Так массовый автомобиль окончательно перестал быть средством самовыражения владельца, став на путь превращения в привычную вещь обихода – полезную, практичную и безопасную при использовании. Хорошо это или плохо, сегодня мы судить не будем. Отметим при том, что несмотря на утверждения многих досужих аналитиков, книга “Опасен на любой скорости” отнюдь не убила тот самый Chevrolet Corvair. На самом деле машина продержалась на конвейере еще 4 года после выхода книги, и весь ее жизненный цикл достиг 10 лет, что заставляет задуматься – ведь тогда в Америке модели сменялись в среднем каждые 3 – 4 года.

Эпилог

А в 1972 г. американская правительственная организация NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения) обнародовал официальные результаты своего исследования Chevrolet Corvair. Анализ статистики и специальные дорожные тесты показали, что автомобиль управляется ничуть не хуже, чем его прямые конкуренты-современники… “Посмертная” реабилитация “Корвэйра” осталась вне внимания прессы, но свою роль в мировой автомобильной истории он сыграл.

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