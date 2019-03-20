Пришла пора менять шины на летние. Чтобы сделать правильный выбор, рассмотрим некоторые варианты покрышек извесного производителя.

Отличным решением станет выбор покрышек бренда Lassa. Их производит компания Brisa. Это крупнейший турецкий изготовитель шин.

Сомневаетесь при выборе подходящих покрышек? Мы предоставим вам несколько рекомендаций.

Greenways





Летняя резина, особенностью которой является использование эко-технологий. Это делает покрышки более доступными и устойчивыми к качению. Для данных шин был разработан особый, облегченный вариант каркаса. Благодаря ему колеса способствуют лучшей управляемости на дорожном покрытии любого типа.

Протектор оснащен ассиметричным рисунком. Во время движения он способствует эффективному отводу воды. Автомобиль, “обутый” в Greenways, хорошо сопротивляется аквапланированию.

Driveways





Шины Driveways предназначены для автомобилей SUV-сегмента и легковушек.

Создатели разработали особый состав резины для достижения идеального сцепления с дорожным покрытием. Не имеет значения, в каких условиях вы движетесь – солнечная погода, снег или дождь, – Driveways обеспечат стабильность при езде по прямой дороге и на поворотах. Шины оснащены глубокими канавками, отвечающими за моментальный отвод воды. Никакие лужи не помешают хорошей управляемости вашего автомобиля.

Рисунок протектора имеет небольшое количество крупных элементов, благодаря чему уровень шума во время движения минимален.

Competus H/P2





Competus H/P2 – летние городские шины, которые обеспечивают хорошую управляемость также и на проселочных дорогах. Они оснащены особым центральным ребром, гарантирующим великолепную управляемость.

Для достижения высокого уровня мягкости была использована силика новой формации. Движение по неровностям и ухабам не вызывает дискомфорта у пассажиров и водителя.

Резиновые блоки оптимизированы для повышения устойчивости автомобиля. Даже при резких поворотах руля водитель не теряет контроля над транспортным средством. Защитные свойства покрышек со временем не ослабевают благодаря наличию специальных насечек на протекторе.

Competus A/T2



Отличный вариант как для бездорожья, так и для городской дороги. Шины предназначены для внедорожников, поэтому отлично справляются с бездорожьем.

Competus A/T2 устойчивы к стиранию, то есть у покрышек увеличен эксплуатационный срок. Такую особенность обеспечивают полимеры, имеющиеся в составе.

Грязь из канавок эффективно удаляется благодаря крупным блокам протектора.

Купив любые из вышеперечисленных покрышек, вы не прогадаете. Оценить другие продукты бренда Lassa вы можете на сайте “Аскания Авто”.