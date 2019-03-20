Прийшла пора міняти шини на літні. Щоб зробити правильний вибір, розглянемо деякі варіанти покришок відомого виробника.

Відмінним рішенням стане вибір покришок бренду Lassa. Їх виробляє компанія Brisa. Це найбільший турецький виробник шин.

Сумніваєтеся при виборі відповідних покришок? Ми надамо вам кілька рекомендацій.

Greenways





Літня гума, особливістю якої є використання еко-технологій. Це робить покришки більш доступними і стійкими до кочення. Для даних шин був розроблений особливий, полегшений варіант каркаса. Завдяки йому колеса мають кращу керованість на дорожньому покритті будь-якого типу.

Протектор оснащений асиметричним малюнком. Під час руху він сприяє ефективному відведенню води. Автомобіль, "взутий" в Greenways, добре чинить опір акваплануванню.

Driveways





Шини Driveways призначені для автомобілів SUV-сегменту і легковиків.

Виробники розробили особливий склад гуми для досягнення ідеального зчеплення з дорожнім покриттям. Не має значення, в яких умовах ви рухаєтеся – сонячна погода, сніг або дощ, – Driveways забезпечать стабільність при їзді по прямій дорозі і на поворотах. Шини оснащені глибокими канавками, що відповідають за моментальне відведення води. Ніякі калюжі не завадять добрій керованості вашого автомобіля.

Малюнок протектора має невелику кількість великих елементів, завдяки чому рівень шуму під час руху мінімальний.

Competus H/P2





Competus H/P2 – літні міські шини, які забезпечують хорошу керованість також і на сільських дорогах. Вони оснащені особливим центральним ребром, що гарантує чудову керованість.

Для досягнення високого рівня м'якості була використана сіліка нової формації. Рух нерівностями і вибоїнами не викликає дискомфорту у пасажирів і водія.

Гумові блоки оптимізовані для підвищення стійкості автомобіля. Навіть при різких поворотах керма водій не втрачає контролю над транспортним засобом. Захисні властивості покришок з часом не слабшають завдяки наявності спеціальних насічок на протекторі.

Competus A/T2

Відмінний варіант як для бездоріжжя, так і для міської дороги. Шини призначені для позашляховиків, тому відмінно справляються з бездоріжжям.

Competus A/T2 стійкі до стирання, тобто у покришок збільшений експлуатаційний термін. Таку особливість забезпечують полімери, наявні в складі.

Бруд з канавок ефективно видаляється завдяки великим блокам протектора.

Купивши будь-які з перерахованих вище покришок, ви не прогадаєте. Оцінити інші продукти бренду Lassa ви можете на сайті "Асканія Авто".